Inter-Udinese, moviola GdS: Walace-Dumfries, serve il VAR ma è rigore netto

La moviola della sfida con l'analisi degli episodi chiave e dell'arbitraggio in occasione del match tra Inter e Udinese

L'Inter batte l'Udinese in casa e torna al successo in campionato dopo il mezzo passo falso di Marassi contro la Sampdoria. I nerazzurri calano il tris grazie alle reti di Lukaku su rigore, Mkhitaryan e Lautaro Martinez.

Il risultato si sblocca con il calcio di rigore causato dal fallo di Walace su Dumfries e trasformato da Romelu Lukaku. Per La Gazzetta dello Sport non ci sono dubbi sul contatto:

"Al quarto d’ora Dionisi richiamato al monitor dal Var Abbattista per certificare un rigore piuttosto evidente vista l’estrema foga con cui Walace va su Dumfries: palla toccata solo con la gamba di richiamo, la sinistra, dopo aver travolto l’avversario con la destra. Rigore fatto giustamente ripetere dal Var per l’ingresso anticipato in area di Masina".