Inter-Udinese, pagelle GdS: Correa potenziale fenomeno, Barella e Brozovic top

L'attaccante argentino decide la sfida con una pregevole doppietta, i due centrocampisti sono insostituibili

Bella vittoria per l'Inter, che sbriga la pratica Udinese e dà contnuità al successo ottenuto sul campo dell'Empoli. Per La Gazzetta dello Sport il migliore in campo è Correa, autore della doppietta decisiva: "In sonno per un'ora, sul punto di essere sostituito si ricorda di essere un potenziale fenomeno e segna due gol pazzeschi per tecnica, velocità e personalità. Che cosa sarebbe se fosse continuo". Bene come al solito Barella, fondamentale come Brozovic: "Semplifica il gioco. Lo purifica e lo rende fluido. L'Inter non può fare a meno di Barella e neppure di Brozo, la B2 del mezzo. Barella è l'acqua frizzante, Brozo la naturale".