Inter-Udinese, quote da riscatto: i bookie puntano sui nerazzurri

Le quote dei bookmakers in vista della sfida di campionato tra i nerazzurri e i friulani, in programma a San Siro

Dopo l'amaro pari del "Ferraris" contro la Sampdoria, l'Inter torna a San Siro contro l'Udinese per vendicare la sconfitta dell'andata per 3-1 rimediata alla Dacia Arena.

Quote da riscatto per i nerazzurri, visti vincenti a 1,50, sale a 4,20 il pareggio con il colpo bianconero – protagonisti di una sola vittoria nel 2023 - fissato a 6,50. Solo un gol subito dagli uomini di Inzaghi nelle ultime sette uscite, ma per i quotisti William Hill è avanti il Goal, a 1,80, sul No Goal offerto a 1,90.