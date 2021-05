Inter-Udinese, tutti virtualmente presenti al Meazza grazie all’iniziativa del club

Domenica al termine della gara in programma alle 15 ci sarà la consegna del trofeo nelle mani dei nerazzurri

Inter-Udinese chiuderà la stagione. Al termine della gara ci sarà la classica consegna del trofeo che torna in casa nerazzurra dopo undici anni. Purtroppo senza pubblico, e non sarà un dettaglio. Ma il club ha pensato ad una iniziativa, sottolineata dalla Gazzetta dello Sport, per far sentire tutti vicini: "Tutti a San Siro, anche se virtualmente. È l’ultima iniziativa dell’Inter, grazie all’I M Scudetto ticket, il biglietto celebrativo scaricabile sul sito del club per “essere presenti” alla sfida contro l’Udinese e festeggiare tutti insieme il titolo. Il biglietto permetterà di partecipare anche all’I M Scudetto contest, con in palio una visita alla sala dei trofei".