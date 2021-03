Inter, UFFICIALE: l’ex CFO Williams saluta ed approda in Tifosy

L'ex direttore finanziario nerazzurro entra a far parte della società di consulenza e di servizi finanziari di Gianluca Vialli

Nuovo ruolo per Tim Williams: l'ex Chief Financial Officer dell'Inter, dopo aver presentato nelle scorse settimane le proprie dimissioni dal club nerazzurro, entra a far parte di Tifosy, la società di consulenza e di servizi finanziari dedicati al mondo del calcio fondata dal ceo Fausto Zanetton e da Gianluca Vialli, advisor di Bc Partners nella trattativa con Suning per l'acquisto della stessa Inter. Lo annuncia la stessa Tifosy con un post sui propri canali social. Williams ricoprirà il ruolo di managing director per il Regno Unito, occupandosi dello sviluppo del business della società in Inghilterra.