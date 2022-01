Inter, UFFICIALE: nuovo arrivo per l’Under 17, preso l’attaccante Tamiozzo

I nerazzurri prelevano dal Pordenone il talentuoso classe 2005, autore di 7 gol in 9 partite in questa prima parte di stagione

Tamiozzo, classe 2005, è stato uno dei maggiori protagonisti della prima parte del campionato Under 17 Serie A-B. Trascinatore della squadra neroverde – in corsa per i playoff – con 7 reti in 9 presenze, è il secondo miglior marcatore dell'intero girone. Alla terza stagione con il Pordenone il giovane attaccante è stato protagonista di una crescita davvero importante e costante.