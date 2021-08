Inter, UFFICIALE: Wieser ceduto in prestito con diritto di riscatto al Bologna

Nuova operazione in uscita per il settore giovanile nerazzurro: il centrocampista classe 2002 si trasferisce in Emilia

Fabio Alampi

Operazione in uscita per quanto riguarda il settore giovanile dell'Inter: David Wieser, centrocampista classe 2002, è un nuovo giocatore del Bologna. Prodotto del vivaio del Sudtirol, arrivato a Milano nell'estate del 2017, si trasferisce in rossoblu con la formula del prestito con diritto di riscatto.