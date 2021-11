Sky – Inter, le ultime per Venezia: rifiata Barella? I quattro possibili cambi

Chi gioca e chi può riposare nell’Inter di Simone Inzaghi che scende in campo alle 20.45 a Venezia per la 14a giornata di Serie A

Chi gioca e chi può riposare nell’Inter di Simone Inzaghi che scende in campo alle 20.45 a Venezia per la 14a giornata di Serie A. Qualche cambio in vista nei nerazzurri dopo Napoli e Shakhtar, come sottolinea anche Sky Sport: “Centrata la qualificazione agli ottavi di Champions, è tempo per l’Inter di rituffarsi all’inseguimento del duo di testa. Inzaghi, già ai tempi della Lazio, aveva fatto capire di non essere un fan del maxi turnover. In chiave Venezia quindi possibile qualche rotazione seppur limitata. Dimarco, Dumfires e Correa possono essere considerati indiziati per una maglia da titolare ma anche Gagliardini, che a centrocampo farebbe rifiatare Barella. Anche Vecino è in lizza per sostituire (eventualmente) l’azzurro”.