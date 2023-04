Inter, questo l’ultimo tabù da spezzare. E c’è un dato che incide sui risultati

Quella tra Inter e Lazio sarà una gara importante in chiave Champions. Per la squadra di Inzaghi il quarto posto è vitale, ecco perché i tre punti sono fondamentali. "La squadra che fa solo gol complicati, per agganciare Roma e Milan al quarto posto deve imboccare l’ultima svolta, quella dei gol facili. L’Inter a San Siro negli ultimi due mesi ha battuto il Porto in Champions e la Juve in Coppa Italia, oltre ad aver raccolto il pareggio decisivo con il Benfica (a suon di gol) che vale la semifinale europea, ma in A non la butta dentro dal 5 marzo scorso contro il Lecce", sottolinea il Corriere della Sera.