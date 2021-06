La Umbro lancia la terza maglia dell’Hearts Fc: “è ispirata a quella dell’Inter ’93-’94”

Il club che milita nella Serie B scozzese ha ispirato una delle sue divise ad una vecchia divisa del club milanese

Ricorda la maglia dell'Inter degli anni '90, quella sponsorizzata dalla Umbro. Ed è proprio la nota azienda ad averla realizzata per l'Heart of Midlothian (abbreviazione Hearts), squadra che milita nella Serie B scozzese. La terza divisa del club è stata lanciata ed è in vendita da oggi. Ed è proprio dichiaratamente ispirata a quella del club nerazzurro.