Under 17, ad agosto il Memorial Seghedoni: presenti Inter e altri 3 club

Ripreso lo scorso anno dopo lo stop forzato causa pandemia, il Memorial Seghedoni è pronto a ripartire. La settima edizione del ritiro-torneo di calcio riservato alla categoria Under 17, nato per ricordare il fananese Francesco 'Chicco' Seghedoni, dirigente Lapam scomparso il 2 giugno del 2015 a soli 44 anni, vedrà come partecipanti Inter, Modena, Parma e ‒ per la prima volta ‒ Spal.