Inter, l’Under 16 vince il torneo “Angelo Uleri”: battuto in finale il Cagliari

I ragazzi di Annoni trionfano nel quadrangolare andato in scena in Sardegna: Mocchetti fa esultare i nerazzurri

L'Under 16 dell'Inter si aggiudica il torneo "Angelo Uleri", quadrangolare ndato in scena del weekend a Buddusò, in Sardegna: i nerazzurri di Paolo Annoni, dopo aver battuto in semifinale i padroni di casa, in finale hanno avuto la meglio sul Cagliari grazie al gol messo a segno al 75' da Riccardo Mocchetti.