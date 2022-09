Inter, undici inedito col Bayern. Inzaghi potrebbe scegliere Onana per una ragione

"Simone Inzaghi si affiderà a un undici inedito contro il Bayern Monaco, lanciando dal primo minuto Gosens sulla sinistra, Mkhitaryan in mezzo al campo e soprattutto Onana tra i pali. Sembrerebbe infatti che il tecnico piacentino voglia dare fiducia al portiere camerunense proprio per l’importanza della partita di Champions. Schierare l’ex Ajax in un’occasione del genere significherebbe far vedere a tutti come la considerazione dell’estremo difensore in casa Inter sia altissima, tanto da scegliere il calciatore in una partita di cartello e non in una gara più semplice. A livello psicologico il momento nerazzurro resta delicato: rinunciare ad Handanovic è comunque complesso, ma più che di una bocciatura dello sloveno, si tratterebbe della voglia di dare una scossa a tutto l’ambiente, con alcuni giocatori importanti esclusi rispetto al derby perso col Milan", spiega Tuttosport.