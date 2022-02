Inter, ecco la coppia d’attacco per il derby. C’è un solo dubbio di formazione

C’è un solo dubbio di formazione in casa Inter per la sfida di Coppa Italia di domani con il Milan: Inzaghi deve sciogliere il ballottaggio

C’è un solo dubbio di formazione in casa Inter per la sfida di Coppa Italia di domani contro il Milan. Verso l’andata della semifinale, scelte delineate per Simone Inzaghi. Ne parla così La Gazzetta dello Sport oggi: “La coppia offensiva, contro i rossoneri, sarà in ogni caso formata da Dzeko e Lautaro: a loro il compito di ritrovare un gol che manca dal 12 febbraio, in quel di Napoli. Solo un dubbio di formazione tra i nerazzurri: sulla fascia destra è ballottaggio tra Dumfries e Darmian, con l’olandese comunque favorito”, si legge.