Inter, unico club italiano marchiato Nike. Giovedì la maglia home, quella away a Tokyo

L'Inter andrà avanti ancora con Nike , un legame che dura da 25 anni. Ufficializzato ieri il nuovo accordo che prevede un legame fino al 2031 a circa 29 milioni l'anno. In settimana la presentazione della maglia ufficiale che utilizzerà la squadra di Inzaghi in stagione.

"Inter e Nike hanno confermato ieri la loro partnership per altri otto anni: il nuovo accordo scadrà nel 2031 e garantirà alle casse del club nerazzurro 29 milioni a stagioni, 26 più 3 legati alla vendita del prodotto. Nell’ultima stagione la cifra garantita dall’azienda americana al club di Zhang era di 12,5 milioni più bonus. Giovedì, giorno del raduno della squadra di Simone Inzaghi, ci sarà il lancio telematico della prima maglia per il 2023-24, mentre il kit away – quello da trasferta - sarà presentato a Tokyo nel corso della tournée di fine luglio, durante un grande evento in un Nike Store al quale parteciperà tutta la squadra nerazzurra", spiega La Gazzetta dello Sport.