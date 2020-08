A Manchester già pensano ad un’eventuale finale con l’Inter: “Nessuno si stupisca se…”

Mancano ancora due partite prima della semifinale e non sarà facile per nessuno arrivare fino in fondo, alla finale di Europa League. Ma in Inghilterra già pensano ad un possibile confronto dell’Inter con lo United in finale. Sono considerate le favorite e nell’ambiente mediatico, vicino al Manchester, si prendono già in esami i temi di un’eventuale partita tra i nerazzurri e i Red Devils.

Ecco cosa scrive il sito United in Focus sulla possibile sfida tra la formazione di Conte e quella inglese:

“Come se il Manchester United fosse entrato in rotta di collisione con l’Inter. Lo United dovrà affrontare prima il Copenhagen e poi se vincesse una tra Wolwes e Siviglia. L’Inter affronta il Leverkusen e poi se passa una tra Shakhtar e Basilea. Ma i due club potrebbero trovare ad affrontarsi. Tornerebbero in campo argomenti come ad esempio l’addio di Lukaku, molto discusso a inizio stagione quando Martial si è infortunato. L’affare ha funzionato per tutti, ma il belga sentirà di dover dimostrare quanto vale visto che non è riuscito a vincere all’Old Trafford. E con Lukaku ci sarà Sanchez che è stato ceduto all’Inter. A livello economico l’addio al cileno era una proposta troppo importante da rifiutare, ma il Manchester avrebbe preferito evitare questa eventualità. I due attaccanti guarderanno con rammarico alla loro esperienza ai Red Devils, vorranno dare delle dimostrazioni alla dirigenza del club inglese. Poi c’è anche Young che ha lasciato lo United per provare una nuova sfida all’Inter, sembra anche più giovane di 10 anni da quando ha fatto ricrescere i capelli. C’è ancora molto da giocare prima di un eventuale finale tra queste due squadre. Potrebbe non arrivarci lo United e nemmeno l’Inter perché è un torneo a scontri diretti, tutto può succedere. Ma se sarà una finale tra Inter e United, nessuno si stupisca, se i giocatori della formazione inglese dovranno eguagliare le motivazioni che Lukaku e i suoi compagni metteranno sul piatto sul campo della finale”.

(Fonte: unitedinfocus.com)