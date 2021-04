Inter, va citato un altro dato: nerazzurri mai in svantaggio da oltre tre mesi

Incredibili i numeri della squadra di Antonio Conte, che non si trova in situazione di svantaggio dalla gara contro la Roma

L'Inter di Antonio Conte sta infrangendo record su record e non ha la minima intenzione di fermarsi. Ma c'è un dato, sottolineato da Tuttosport nella sua edizione odierna, che in pochi hanno voluto mettere in risalto: "L’Inter di Antonio Conte – dopo l’1-0 rifilato al Cagliari – è diventata la prima squadra di serie A capace di vincere tutte le prime 11 giornate del girone di ritorno, superando il precedente primato stabilito dal Milan di Arrigo Sacchi nella stagione 1989/90, quando i rossoneri riuscirono ad inanellare una serie di 10 trionfi consecutivi. Non pare quindi un caso che i nerazzurri non vadano sotto nel punteggio da oltre tre mesi. Il match esterno dello scorso 10 gennaio contro la Roma rappresenta infatti l’ultima occasione in cui gli avversari siano riusciti a passare in vantaggio contro l’attuale capolista.