Effetto Euro 2020: Inter, ecco com’è cambiata la valutazione di Dumfries

L'esterno olandese è uno dei primi obiettivi dei nerazzurri per il dopo Hakimi, ma il PSV non concede sconti

L'Europeo appena concluso con la vittoria dell'Italia non è servito solamente a rivedere le valutazioni degli Azzurri: sono in molti, infatti, che hanno sfruttato la vetrina internazinoale per accrescere il proprio valore di mercato. Tra questi spicca Denzel Dumfries, esterno destro del PSV Eindhoven e della Nazionale olandese, autore di 2 reti a Euro 2020 e individuato dall'Inter come erede di Ahkimi. Così scrive Il Giornale : "La rassegna di Euro 2020 però allontana possibili obiettivi di mercato: Dumfries costava 15 milioni a maggio, mentre ora il PSV ne chiede 25. Con l'Inter costretta a dirottare altrove le proprie mire per il post Hakimi".