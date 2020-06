TS – Inter, valzer delle punte: futuro incerto per tre, nel mirino due giovani attaccanti

Rimane ancora tutto da definire il reparto avanzato dell’Inter della prossima stagione: con Lautaro Martinez nel mirino del Barcellona, Sanchez che potrebbe rientrare al Manchester United ed Esposito che potrebbe andare a fare esperienza, l’unico certo di vestire ancora la maglia nerazzurra è Romelu Lukaku. Secondo Tuttosport, nel mirino della dirigenza interista ci sono anche due giovani talenti:

“Sono ancora in corso valutazioni che dipenderanno anche da quale sarà il destino di Lautaro Martinez. Con o senza “Toro” in avanti, però, l’Inter dovrà cercare una terza-quarta punta per completare l’organico. Sanchez potrebbe anche restare – ma bisognerà vedere sia il suo finale di stagione, sia le condizioni che eventualmente porrà il Manchester United per “mollarlo” -, mentre Esposito potrebbe andare in prestito. Sul taccuino ci sono due giovani del 1999 con alle spalle già una buon esperienza: uno è il jolly brasiliano Matheus Cunha dell’Hertha Berlino (più seconda punta), l’altro il panzer argentino Adolfo Gaich del San Lorenzo (un vice Lukaku). Il primo costa sui 25 milioni, il secondo ha una clausola, trattabile, da 15. Piacciono, ma non sono da escludere altre sorprese“.