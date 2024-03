Il Corriere dello Sport, in prima pagina, titola: "Abisseck!". È la parola chiave che racconta la vittoria dell'Intera Bologna. "Inzaghi vince anche contro Thiago Motta: vantaggio abissale", e si parla ovviamente di classifica. "Inter galattica, 13 vittorie di fila e +18 sulla Juve. Una stagione trionfale. La festa per il 20esimo scudetto è vicina. Al Dall'Ara decide il gol di Bisseck. Sommer da record: 17 cleen-sheet. Mercoledì l'Atletico, ko a Cadice per due a zero".