Conte, la Juve è diventata umana. E sul cammino dell’Inter c’è la variabile mercato

Juve, Inter e Lazio si contendono la Serie A. Bianconeri e nerazzurri comandano la classifica, ma la squadra di Inzaghi ha dimostrato di poter dare filo da torcere alle due avversarie e, secondo La Gazzetta dello Sport, ora incideranno tre importanti variabili.

“Solo alla fine di maggio, quando si farà la storia di questo campionato, sapremo se c’è stata la Svolta di Riad. Ma già ora possiamo dire con certezza che in Arabia è successo qualcosa che impone una lettura diversa delle prospettive scudetto. La Lazio ha battuto la Juve per la seconda volta in 15 giorni e ha strappato l’iscrizione alla corsa per il titolo. La doppia caduta dei campioni e l’incompiuta mutazione tattica gonfia indirettamente le ambizioni dell’Inter. Conte non vede più la squadra inattaccabile che il 6 ottobre dominò a San Siro, superiore per qualità individuale e profondità di rosa, ma qualcosa di molto più umano. Impossibile leggere oltre il futuro, perché ognuna delle tre è legata a una variabile che può stravolgerle, nel bene e nel male. Per la Juve: il gioco. Per l’Inter: il mercato. Per la Lazio: la testa”.