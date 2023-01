CdS – Inter, scattati vecchi allarmi ma c’è la migliore opportunità per rispondere

La vittoria dell'Inter contro il Napoli sembra aver aperto spiragli importanti di rimonta. Poi è arrivato il pareggio di Monza a far scivolare di nuovo indietro in classifica i nerazzurri, in virtù di una discontinuità che non può portare da nessuna parte. L'Inter vuole dimostrare però di essere cambiata rispetto all'inizio di stagione.

Si legge sul Corriere dello Sport di oggi: "Il problema è che non possono essere dimenticati nemmeno i primi 8 turni di campionato, quelli in cui il bilancio, per l’Inter, è stato di 4 vittorie e 4 sconfitte. Quella era la fotografia ideale della discontinuità, per intendersi. Logico, quindi, che prestazioni come quella del Brianteo e quella di Coppa Italia abbiano fatto scattare vecchi allarmi. Il calendario, comunque, offre la migliore opportunità per rispondere. Fermo restando che i nerazzurri non potranno limitarsi alla prima partita che li attende.