Inter, alla fine è rimasto: “A gennaio no a tutte le mete, incluse Lazio e Roma”

Alla fine è rimasto all’Inter anche a gennaio. Era in uscita nell’ultima finestra di mercato, ma Matias Vecino ha deciso di restare, rifiutando tutte le offerte arrivate in Viale della Liberazione. Lo svela oggi La Gazzetta dello Sport: “A fine stagione andrà via e la cosa ha dilatato ulteriormente le distanze tra lui e il resto dell’Inter, ma da qui a scomparire completamente ce ne passa. E sì che l’Inter ha provato a trovargli una collocazione già a gennaio (Lazio e Roma, su tutte), ma lui ha rifiutato ogni destinazione”, si legge.