Inter, c’è da piazzare Vecino. Sostituto? Spunta l’idea Kucka, scambio di prestiti col Parma

Il mercato dell’Inter non si chiuderà con l’arrivo di Eriksen. Il club nerazzurro è alla ricerca di un attaccante e potrebbe piazzare anche un altro colpo a centrocampo.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport “C’è da provare a piazzare Vecino, ad esempio, ormai in rotta con Conte. Sull’uruguaiano c’era forte l’Everton di Ancelotti ma ieri c’è stata una franta nella trattativa tra i club. L’Inter chiede 20 milioni, gli inglesi offrono di meno e non hanno fretta di chiudere. Così in questa situazione di incertezza Marotta e Ausilio si muovono comunque alla ricerca di un eventuale sostituto per la mediana: il sogno Vidal è quasi una chimera, si valuta il profilo dell’altro cileno Aranguiz del Leverkusen, mentre nelle ultime ore è spuntata l’idea Kucka dal Parma, magari attraverso uno scambio di prestiti con Radu, rientrato dal Genoa“.