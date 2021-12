Inter-Vecino, volontà opposte: calciatore insofferente, situazione intricata

Il centrocampista uruguaiano reclama spazio, ma una sua partenza nel mercato di gennaio non è così scontata

Tra i calciatori meno utilizzati da Simone Inzaghi in questa prima parte di stagione c'è Matias Vecino: il centrocampista uruguaiano ha giocato fin qui solo scampoli di partita, e non ha fatto mistero di non gradire questa situazione. In scadenza di contratto con l'Inter a giugno, da tempo circola l'ipotesi di un suo addio anticipato a gennaio. Le parti, secondo il Corriere dello Sport, hanno volontà opposte: "Per Vecino il discorso è diverso: la società vorrebbe tenerlo fino a fine giugno, ma lui è insofferente perché sta giocando poco e cerca una nuova destinazione però in un club di alto livello".