Inter, Vecino è finalmente tornato: possibile convocazione per la gara con l’Udinese

Buone notizie per l’Inter: Matias Vecino, tornato finalmente in gruppo dopo uno stop che durava ormai da fine luglio, è sceso in campo ieri in occasione del test amichevole contro la Pro Sesto. Segnali positivi da parte del centrocampista uruguaiano, tanto che, secondo Tuttosport, Antonio Conte potrebbe decidere di convocarlo per la sfida di sabato contro l’Udinese:

“Fra i giocatori impiegati nella partitella contro la Pro Sesto, oltre ai già citati Eriksen e Perisic, da segnalare la presenza di Ranocchia, Kolarov, Gagliardini, Darmian, Sensi, Pinamonti e soprattutto Vecino, assente da metà luglio per un problema al ginocchio destro, operato poi il 21 dello stesso mese a Barcellona dal professor Cugat. Il centrocampista uruguaiano si allena in gruppo ormai da una decina di giorni e sabato dovrebbe far parte dei convocati per la gara di Udine”.