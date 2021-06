Vecino, serata difficile in nazionale: rischia il rosso, poi il cambio per un colpo

Il centrocampista nerazzurro è sceso in campo nella notte con il suo Uruguay nella sfida contro il Paraguay.

Non una serata facile per Matias Vecino con il suo Uruguay. Il centrocampista dell'Inter ha giocato 58' nella partita contro il Paraguay. A Montevideo è partito titolare e al 34' ha rischiato il rosso: Vecino è stato ammonito per un intervento su Angel Cardozo Lucena. Il centrocampista nerazzurro si è liberato del pallone, poi è finito coi tacchetti sul volto dell’avversario (rientrato in campo con una fasciatura). L'arbitro è stato richiamato dal Var, ma ha confermato la sua decisione: giallo e non rosso. Al 58' però è stato costretto a chiedere il cambio in seguito a un duro contrasto con Cardozo Lucena. Vecino ha sbattuto violentemente la faccia sul terreno di gioco, poi ha provato a rientrare in campo ma il ct Washington Tabarez ha deciso di sostituirlo per Lucas Torreira.