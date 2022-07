Inter, in vendita il Champions Pack. Prelazione per abbonati, poi la vendita libera

L'Inter ha messo in vendita il pacchetto relativo alle tre partite casalinghe di Champions per gli abbonati

Andrea Della Sala

MILANO - Ancora una volta San Siro sarà il teatro delle grandi notti europee della Champions League. Un'altra stagione di sfide affascinanti aspetta i tifosi nerazzurri, chiamati nuovamente a sostenere la squadra nei match della prossima Champions League. Gli abbonati alla stagione sportiva 2022/23 hanno la possibilità di acquistare il Champions Pack in prelazione, confermando il proprio posto a sedere, fino al 23 agosto compreso.

PRELAZIONE ABBONATI

Gli abbonati alla Serie A 2022/23 possono confermare il proprio posto fino alla mezzanotte di martedì 23 agosto, assicurandosi il miglior prezzo disponibile. Il Champions Pack comprende tutte e 3 le partite del Group Stage di UEFA Champions League, che verranno rese note con il sorteggio di giovedì 25 agosto.

Il Champions Pack verrà caricato digitalmente sulla tessera Siamo Noi: dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio, esattamente come in occasione delle gare della Serie A TIM.

VENDITA ANTICIPATA ABBONATI

Gli abbonati alla Serie A 2022/23 che non vogliono confermare il proprio posto durante la fase di prelazione, potranno in esclusiva acquistare uno qualsiasi dei posti non confermati durante la giornata di mercoledì 24 agosto e fino alle 18:00 di giovedì 25 agosto.

DOVE ACQUISTARE

Il Champions Pack è acquistabile online, senza commissioni. Restano attivi anche tutti i consueti punti vendita ufficiali, ovvero gli uffici Inter dello stadio San Siro, l'Inter Store Milano San Babila e gli oltre 1000 punti vendita Vivaticket sparsi sul territorio nazionale.

VENDITA DOPO IL SORTEGGIO

Successivamente al sorteggio del Group Stage, che avverrà nella giornata di mercoledì 25 agosto, verranno comunicate le modalità di vendita per i posti rimasti liberi, sia come eventuale pacchetto di abbonamento sia per i biglietti dei singoli match.

(Inter.it)