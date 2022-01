Inter-Venezia, arbitra Marchetti sabato a San Siro. Al Var Mazzoleni

In attesa di capire se si giocherà dopo il focolaio nel Venezia, ecco la designazione arbitrale per la gara tra l'Inter e il club veneto

In attesa di capire se si giocherà dopo il focolaio di casa Venezia, ecco la designazione arbitrale per la sfida in programma tra l'Inter e il club veneto sabato alle 18 a San Siro. Arbitra Marchetti, al Var c'è Mazzoleni.