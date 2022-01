Inter-Venezia, Bucciantini: “Vittoria significativa. Nella classifica delle rivali…”

Il giornalista ha detto la sua sulla partita che i nerazzurri hanno vinto nonostante la difficoltà dell'essere passati in svantaggio

Marco Bucciantini ha descritto la vittoria dei nerazzurri contro il Venezia per due a uno con queste parole: "Nel campionato delle rivali dell'Interci sono gare come quella con il Venezia che non sono state vinte o addirittura sono state perse. Nel cammino dei nerazzurri non ci sono gare così perse o pareggiate. Sono vittorie molto significative, la partita aveva un verso solo, attaccava solo la squadra di Inzaghi ma il Venezia si sa difendere e sa attaccare su certi palloni. Nella classifica delle avversarie dell'Inter ci sono state partite così velenose, in quella dei nerazzurri no".