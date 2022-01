Dzeko minore fino al 90′, poi movimento da grande. Dumfries travolgente, errore Handanovic

Il centravanti dell'Inter non aveva fino al gol disputato una grande partita, brutta serata per Handanovic

Nella vittoria dell'Inter col Venezia c'è la testa di Dzeko, fino ad allora tra i peggiori dei nerazzurri. Questi i migliori e il peggiore in campo dell'Inter secondo La Gazzetta dello Sport:

DZEKO 7: Legnoso, grossolano sotto porta, neppure ispirato nella distribuzione del gioco offensivo, del quale ho maestro. Un Dzeko minore fino al 90', poi con un movimento da grande centravanti si libera di Caldara e va di testa per un gol fondamentale.

DUMFRIES 7: Qualcosa di travolgente, quando il tempo sta per scadere: con un'azione di forza lascia sul posto Ullmann e deposita sulla testa di Dzeko il pallone dei tre punti. Non è Hakimi, né mai lo sarà, ma sposta lo stesso i risultati.

HANDANOVIC 5: Un altro errore ad alta visibilità. Male a San Siro con la Lazio, male qui sul colpo di testa di Henry, ben fatto, ma non irresistibile. Prova la smanacciata in corner, di fatto devia in rete.