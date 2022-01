Inter-Venezia, attesa tamponi: numero legale raggiunto. Assente mister Zanetti

Si attende tra la mattinata e il primo pomeriggio l'esito dei tamponi in casa Venezia per capire se si disputerà la gara con l'Inter

"Il numero legale al momento è più che raggiunto. Anche perché il Venezia, partito regolarmente per Milano ieri pomeriggio, ha tutta l'intenzione di scendere in campo contro l'Inter. Serve qualche ora per conoscere il risultato dei tamponi molecolari: del resto il gruppo è sotto stretta osservazione, sono cinque i calciatori positivi per il Venezia tra quelli che compongono la lista dei 25 presentata ieri alla Lega. L'anticipo di oggi a San Siro è rimasto a lungo in bilico, un pre-partita agitato a causa del Covid. A un certo punto era salito a quindici il numero di tesserati del gruppo-squadra positivi, tra calciatori e componenti dello staff tecnico. Ma la società ha poi cercato di diradare i dubbi anche nella serata di vigilia, tramite un comunicato del presidente Duncan Niederauer ", spiega il Corriere dello Sport.

"Di certo il tecnico Paolo Zanetti non fa parte della spedizione: il suo nome è tra quelli depennati dalla trasferta contro l'Inter. In panchina, al suo posto, il tandem Bertolini-Soncin a guidare la squadra. I cinque giocatori risultati positivi sono stati posti in regime di isolamento. Sul pullman che ieri è partito da Venezia c'era una squadra in piena emergenza che già settimana scorsa ha dovuto rinunciare a quattro elementi. Contro l'Empoli non erano in campo Romero, Haps, Johnsen e Mazzocchi. La società veneta non ha però comunicato l'identità dei giocatori contagiati, né tantomeno diramato l'elenco dei convocati nelle ultime due partite", conclude il quotidiano.