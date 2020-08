Grande Fratello Vip, anche l’ex Inter Ventola tra i concorrenti. E con lui nel cast…

Di recente ha dato spettacolo sui social con Vieri. Ora lo farà in Tv, nella prossima edizione del Grande Fratello Vip. Nicola Ventola farà parte del cast della quinta edizione del programma di Canale 5 che partirà a settembre. L’ex giocatore nerazzurro parteciperà al reality insieme al fratello di un altro ex Inter, Balotelli, Enock Barwuah. Tra gli altri concorrenti Ludovica Pagani, Elisabetta Gregoraci e Giovanni Terzi (compagno di Simona Ventura). Secondo le indiscrezioni non è stata confermata la presenza di Wanda Nara tra gli opinionisti e in studio con Signorini potrebbero esserci Pupo e Antonella Elia.

(Fonte: gazzetta.it)