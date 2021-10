Inter, trovare il vero Calhanoglu una priorità: “Fin qui ha impressionato…”

Tuttosport oggi si sofferma sulle recenti prestazioni del giocatore turco, che sta deludendo le aspettative

Aspettando il vero Hakan Calhanoglu. Dopo un super esordio in nerazzurro con un gol e un assist, è calato il rendimento del turco. Ne parla oggi Tuttosport, che spiega: “Sta mancando la qualità che l’anno scorso, nella fase cruciale per la corsa scudetto, aveva portato Eriksen: finora Calhanoglu ha impressionato positivamente solo al debutto contro il Genoa, poi si è visto troppo poco. Recuperare il turco e coinvolgerlo nella manovra deve essere una priorità per Inzaghi”, si legge. L’Inter attende, Calha vuole svoltare già nel post-sosta.