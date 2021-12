Inter, il vero merito della dirigenza sul mercato: “Fondamentale questa scelta”

Dopo un periodo di assestamento dovuto alle novità sul tema proposte da Inzaghi, l'Inter ha iniziato a marciare al ritmo schiacciasassi

Ora tutti, giustamente, incensano il grande lavoro dell'Inter, che oggi è ufficialmente campione d'inverno e sta dando grandissimi segnali al campionato di Serie A. Ma c'è chi aveva già previsto tutto questo in estate, ovvero la dirigenza. Che, come sottolinea Tuttosport, ha scelto una via giustissima per provare a continuare a vincere: "Fondamentale, in tal senso, è stata la scelta di puntare su giocatori di comprovata esperienza nel nostro campionato. Vale a dire Hakan Calhanoglu, Edin Dzeko e Joaquin Correa. Fatto sta che l’Inter - dopo un periodo di assestamento dovuto alle novità sul tema proposte da Inzaghi - ha iniziato a marciare al ritmo schiacciasassi che un campionato fa ha schiantato la concorrenza".