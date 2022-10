Sconcerti: “Inter, credo sia questo il vero problema di Lukaku”

Ma tu hai idea di dove sia finito Lukaku? Ha saltato il 75% delle partite tra campionato e Champions. Due anni fa con Conte saltò per infortunio una sola partita in tutto il campionato.

"Nel calcio ti devi gestire. Non puoi fare le cose che facevi a vent’anni e pensare di ripeterle. Non è un caso che siamo di fronte a tutti questi infortuni muscolari. Il giocatore normale dura di più, il campione invece dura meno: è una candela che brucia da due parti. A 33-34 anni pensi di poter fare quello che facevi a 27, ma ti costa il doppio. Credo che per Lukaku il problema sia questo".