Inter, a Napoli senza Bastoni in difesa. Ma il vero rebus di formazione è un altro

Simone Inzaghi dovrà sostituire il difensore, ma il principale dubbio di formazione di casa Inter verso Napoli è un altro

Sfida cruciale a Napoli per l’Inter di Simone Inzaghi, che vuole riscattare il ko nel derby anche in campionato dopo aver vinto con la Roma in Coppa Italia. Il Giornale si sofferma sulle scelte di formazione dell’allenatore nerazzurro: “Mancherà Bastoni, probabilmente sostituito da D’Ambrosio, ma il vero rebus è in attacco. Inzaghi può continuare a rinunciare a Sanchez, relegandogli solo e sempre l’ultimo scrocio di partita? Poco alla volta, il cileno ha scalato il monte nerazzurro e il fantasma della scorsa stagione ora è un vago ricordo. Vederlo accanto a Dzeko domani a Napoli e più ancora mercoledì prossimo contro il Liverpool non sarebbe una clamorosa sorpresa, almeno stando ai numeri”, si legge.