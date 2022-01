Inter, senti Veron: “Julian Alvarez gradino sopra tutti. Merita una big europea”

Le considerazioni dell'ex centrocampista nerazzurro nell'intervista concessa ai microfoni del Corriere dello Sport

Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni del Corriere dello Sport, Juan Sebastian Veron ha parlato anche dei talenti argentini che si stanno mettendo in mostra in questo periodo. In particolare, ne ha consigliato uno che i nerazzurri già seguono con attenzione: «Julian Alvarez è un gradino sopra tutti. Per quello che ha dimostrato nel River, credo si sia meritato un’occasione di giocare in un grande club europeo. In Europa è tutto diverso, soprattutto nelle principali Leghe, ma secondo me lui è pronto».