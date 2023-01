Inter-Verona, Cesari: “Fabbri particolarmente insufficiente: non accetto che…”

Intervenuto negli studi di Pressing, Graziani Cesari, ex arbitro, ha analizzato così gli episodi di moviola di Inter-Verona: "Delle 9 direzioni di gara, quella particolarmente insufficiente è quella di Fabbri. Sul mani di Hein c'è un movimento non voluto, il gomito non va mai verso il pallone: ci sta questa decisione dell'arbitro. Però non accetto quello che succede dopo: quando ci sono espulsioni, l'arbitro deve darle. C'è il primo cartellino giallo per Dawidowicz su Dzeko, poi dopo lo stesso difensore interviene allo stesso modo su Dimarco da tergo".