Repubblica – Inter, col Verona per dovere e non per piacere: come un amore che…

L'Inter ha archiviato al meglio l'ultimo impegno di campionato prima della Supercoppa. Senza brillare, ma portando a casa tre punti importanti. E' bastato lo stretto necessario. Lo sottolinea anche Repubblica in edicola questa mattina: "L’Inter ha giocato una partita di routine, dovuta, scontata, quasi come se volesse concedere stracchi gesti di galanteria a un amore che non ama più: è sembrato tutto prevedibile, meccanico, ripetitivo. L’Inter ha fatto le cose per dovere e non per piacere, magari perché il picco della felicità l’ha toccato subito e se l’è fatto bastare o più probabilmente perché l’umore è questo, fragile e instabile, come se l’impossibilità di misurarsi con il Napoli, nonostante il successo di dieci giorni fa, sottraesse prima di tutto verve, slancio, desiderio di sfida".