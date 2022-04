Inter: Barella, gol al Verona con dedica e brindisi con i suoi follower

Il calciatore nerazzurro ha condiviso con i suoi tifosi sui social una bottiglia di vino francese dopo la terza rete segnata in Serie A in questa stagione

Non è abituato a condividere i suoi momenti di vita privata con i suoi follower sui social. Ma i suoi brindisi si. E allora ieri, dopo il gol bellissimo segnato contro il Verona, Nicolò Barella ha condiviso una bottiglia di vino, puntualmente francese, con i suoi follower. Ne stappa una ogni volta che ha un motivo per festeggiare e la rete di ieri è arrivata, come la vittoria dell'Inter, dopo un momento delicato per tutti, dopo averla cercata e sfiorata tante volte. È la terza segnata in questa stagione in Serie A dopo quelle fatte contro Bologna e Venezia. Ma potevano essere molte, molte di più. Per un gol segnato un bacio e una bottiglia perché Nicolò, dopo l'1-0, ha mandato un bacio verso le tribune, baciato un tatuaggio dedicato probabilmente alla moglie che sui social ha scritto: "Kiss me".