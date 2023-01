Inter-Verona, pagelle TS: Skriniar respinge tutto, Correa non lascia il segno

Finisce 1-0 per l'Inter la sfida di San Siro contro il Verona. Per Tuttosport il migliore in campo è Lautaro Martinez, autore della rete che ha deciso il match: "Il gol con cui sblocca subito il match - il nono in campionato, l'undicesimo in stagione -, permette all'Inter di disputare la gara ideale in vista di Riad. A differenza di altri compagni, ci mette grande furore". Bene anche Skriniar: "Qualche incertezza iniziale, però Lazovic gli fa il solletico e nel finale respinge tutto". Prestazione ancora una volta insipida per Correa: "Un altro ingresso senza lasciare il segno".