Inter-Verona, precedenti in favore dei nerazzurri: numeri, gol e curiosità

Tutti i numeri a poche ore dalla sfida in programma questa sera a San Siro tra l'Inter di Inzaghi e il Verona

Sabato 14 gennaio alle 20.45 andrà in scena la sfida numero 63 tra Inter e Hellas Verona in Serie A. Il bilancio racconta di 37 successi dei nerazzurri contro 4 degli scaligeri: completano il quadro 21 pareggi. L'Inter è imbattuta da 22 partite di Serie A contro il Verona: una striscia composta da 18 vittorie e 4 pareggi.

In campionato i nerazzurri hanno realizzato 101 gol contro l'Hellas: questa la nostra top 5 delle sfide giocate a San Siro.

I nerazzurri hanno una striscia aperta di 12 partite interne consecutive a segno contro i gialloblu. La sfida dello scorso campionato è terminata 2-0 per l'Inter con i gol di Barella e Dzeko.

Nessuna squadra ha realizzato più gol dell'Inter nei primi tempi in questo campionato: i nerazzurri sono a quota 19 reti segnate nei primi 45'.

7 PER 2

L’Inter è l’unica squadra di questa Serie A che conta due giocatori con almeno sette gol messi a segno: si tratta di Lautaro Martinez, a quota 8, e Edin Dzeko. Il bosniaco, che ha segnato 7 reti in questo campionato, è l’attaccante più prolifico in Serie A da inizio novembre ad oggi: in questo arco di tempo Dzeko ha realizzato 4 gol.