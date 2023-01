Inter, con il Verona servono i tre punti. Le previsioni dei bookmakers

Riusciranno i ragazzi di Inzaghi a riprendere la marcia di avvicinamento alle prime in classifica? Secondo i traders, le chance sono alte

La serata thriller di Coppa Italia, terminata con il successo ai supplementari sul Parma, e il deludente pari in campionato contro il Monza hanno ridimensionato l’entusiasmo che si respirava in casa Inter dopo la vittoria sul Napoli. Nel sabato del

Meazza, arriva un Verona galvanizzato dall’affermazione sulla Cremonese e di nuovo in corsa per una salvezza difficile, ma non