Inzaghi non si fida del Verona. La Juve ha riacceso l’Inter, tre punti per rinascere

Questa sera a San Siro ci sarà il Verona di Tudor e i tre punti saranno fondamentali per i sogni scudetto dei nerazzurri

All'Inter serve una conferma dopo la vittoria in casa della Juve. Questa sera a San Siro ci sarà il Verona di Tudor e i tre punti saranno fondamentali per i sogni scudetto dei nerazzurri.

"Se Torino ha riacceso l’Inter, una vittoria sul Verona può certificarne la definitiva rinascita. Simone Inzaghi non si fida. E fa bene. Perché la squadra allenata da Igor Tudor gioca un calcio arrembante, ha ancora voglia di stupire e di prendersi qualche scalpo di prestigio; mentre l’Inter vista a Torino ha mostrato ancora evidenti problemi in zona gol", sottolinea Tuttosport.

"L’allenatore è però il primo a sapere che, non essendo una squadra propriamente “cholista”, per ambire a vincere lo scudetto l’Inter debba far riaffiorare quel dna che le aveva permesso di essere a un passo dall’ammazzare il campionato prima che l’uno-due di Olivier Giroud riscrivesse la storia del derby e del torneo. In tal senso il fatto che Marcelo Brozovic abbia messo nelle gambe un’altra settimana di allenamenti e che al centro della difesa rientri pure Stefan De Vrij aiuta a pensare positivo. Ritrovata la sua spina dorsale, la squadra campione d’Italia dovrà ritrovare pure il feeling con il gol, considerato che in campionato, da inizio anno, soltanto in tre occasioni l’Inter ne ha segnati almeno un paio", aggiunge il quotidiano