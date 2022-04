Verso Inter-Verona, l’invito del club nerazzurro: “Tifosi, tutti con la sciarpa!”

Si avvicina l'appuntamento con la gara di domani a San Siro, per la prima volta con la capienza massima dal febbraio 2020

Un'atmosfera speciale, uno stadio tutto nerazzurro per dare forza alla squadra in questo momento clou della stagione. L'invito per tutti i tifosi interisti è quello di portare allo stadio la propria sciarpa nerazzurra. Prima del fischio d'inizio tutti gli spettatori saranno invitati a mostrare la propria sciarpa per colorare di nerazzurro gli spalti del Meazza, regalando un colpo d'occhio unico.