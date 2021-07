CdS – Inter, verso il Lugano: domani allenamento congiunto con…

Le indicazioni sul percorso dei nerazzurri in attesa della prima amichevole stagionale in programma sabato

Prosegue il percorso di preparazione dell'Inter verso la prima amichevole stagionale. Inzaghi, in attesa di abbracciare tutti i big in vacanza, continua a testare gli elementi che ha già a disposizione. "In vista dell’amichevole di sabato con il Lugano, domani l’Inter sosterrà un allenamento congiunto con la pima squadra del Sarnico, club che è anche un centro di formazione nerazzurro", spiega il Corriere dello Sport.