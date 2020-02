Inter, la vetta passerà lontano da San Siro. Ma per Conte non è proprio un male…

Nonostante la sconfitta con la Lazio, l’Inter rimane a tre punti dalla vetta e ancora in piena corsa per il titolo. Lotta serrata a tre squadre che si giocherà anche sul fronte calendario.

“La Juventus ha inaugurato lo Stadium l’11 settembre 2011 con una quaterna al Parma. Da allora, cioè in otto anni e mezzo, la Signora in campionato ha perso solo cinque volte nel suo salotto. Contro Inter, Samp, Udinese, Lazio e Napoli. Basta questo dato per intuire che, nello sprint scudetto, il fattore campo gioca a favore di Sarri che a Torino ospiterà le due avversarie dirette (Inter, Lazio), ma anche le due prime candidate alla zona Champions (Atalanta, Roma). Vero che Simone Inzaghi allo Stadium ci ha già vinto e, soprattutto, quest’anno ha sconfitto i bianconeri due volte in 15 giorni. Ma l’Allianz di CR7 resta il canyon più temibile del torneo e, oltre quello, la Lazio dovrà calarsi in due vasche di piranha da pressing come Atalanta e Verona. Servisse una vittoria all’ultima giornata, Inzaghi dovrebbe strapparla al San Paolo, contro il Napoli ringhiante di Gattuso che, a naso, si butterà sul filo di lana per rifinire la sua rimonta e difficilmente avrà cuore generoso”, analizza La Gazzetta dello Sport.

“Ma sta ancora peggio l’Inter che, oltre al trittico terribile in trasferta (Juve, Roma, Atalanta), dovrà far visita anche alle due più belle sorprese della stagione (Parma, Verona). Ad augurarle buon viaggio, però, c’è la classifica delle gare in trasferta che Conte guida con 29 punti, davanti ad Atalanta (25) e Lazio (23): 9 vittorie, 2 pari e una sola sconfitta, fresca. Questo sulla carta, poi entreranno in ballo molte variabili, oggi imprevedibili: condizioni delle avversarie, infortuni… Ma anche le incidenze delle coppe. Prendiamo la Juve, per esempio. Incrocerà l’Inter il primo marzo reduce dalla trasferta di Lione in Champions League che sta a cuore ai bianconeri molto più di quanto stia a cuore l’Europa League ai nerazzurri. Dopo l’andata dei quarti, la Juve andrà a giocare subito a San Siro, contro il Milan rivitalizzato da Ibra. Trasferta ispida, come si è visto in Coppa Italia. E a fine aprile affronterà la Lazio, libera da coppe, a pochi giorni dall’eventuale semifinale Champions. Naturalmente Sarri si augura di avere sempre settimane piene di Champions”, si legge sulla rosea.