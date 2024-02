Intervenuta ai microfoni de Il Giornale, Valentina Vezzali, ex schermitrice, ha parlato così dell'Inter, squadra da lei tifata: «Possiamo toglierci belle soddisfazioni e non lascerei indietro niente: scudetto e Champions. Il tifo? Deriva dai miei nonni materni e paterni. Per Natale ho regalato ai miei figli la maglia di Thuram con firma. Se l’Inter perde, in casa cambiano gli umori. La svolta c’è stata con Mancini e Mourinho. Anche Beppe Marotta ha dato una bella impronta».