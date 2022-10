Inter, si avvicina il rientro di Correa: già oggi parzialmente in gruppo

In vista della gara contro la Salernitana in programma domenica, Simone Inzaghi recupera l'attaccante argentino

In vista della gara contro la Salernitana in programma domenica, Simone Inzaghi recupera Joaquin Correa. Come riporta la Gazzetta dello Sport, sia il Tucu che Cordaz, oggi hanno svolto una parte della seduta insieme ai compagni.